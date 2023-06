Femke Bol blijft ongeslagen op 400 horden in Diamond League: ‘Race voldeed aan al mijn verwachtingen’

Atlete Femke Bol heeft haar ongeslagen status op de 400 meter horden in de Diamond League behouden. De Amersfoortse won met overmacht de wedstrijd bij de meeting in Florence in een tijd van 52,43 seconden. Daarmee bleef ze vier tienden boven haar Nederlands record van 52,03. Het is wel de beste wereldjaarprestatie.

In vochtige omstandigheden - het had geregend in de Toscaanse stad - ging Bol hard van start en liep ze met lange passen weg van de concurrentie. De Amerikaanse Shamier Little finishte als tweede op gepaste afstand in 53,38. Haar landgenote Anna Hall, die vorig weekeinde nog de zevenkamp won in Götzis, eindigde als derde in 54,42.

Bol opende vorige week zaterdag haar seizoen in Oordegem met een tijd van 53,12. Ze richt zich deze zomer op de WK in Boedapest en wil vooral haar races perfectioneren. De drievoudig Europees kampioene concentreert zich op het maken van langere passen tussen de hekjes op de 400 meter horden. Het streven is de hele ronde af te werken met veertien passen tussen de horden.

,,Een geweldig resultaat. De race voldeed aan al mijn verwachtingen”, zei de 23-jarige Amersfoortse kort na de race. Het was haar veertiende zege op rij op de 400 horden in de Diamond League. ,,Ik heb mijn ritme tussen de horden veranderd; ik maak minder passen en ben nog steeds heel snel.”

FBK Games

Bol komt zondag alweer in actie, op de FBK Games in Hengelo. Daar loopt ze de 400 meter vlak, het onderdeel waarop ze in februari het 41 jaar oude wereldrecord indoor verbeterde met een tijd van 49,26 seconden. Ze herhaalde in Florence dat haar hoofddoel voor dit jaar de wereldtitel op de 400 horden is. ,,Ik heb nog geen WK-goud en dit jaar heb ik de kans”, aldus Bol, die brons won op de Spelen van Tokio en zilver op de WK vorig jaar in Eugene.

Jorinde van Klinken eindigde in Florence als zesde bij het discuswerpen met een afstand van 62,13. De Amerikaanse Valarie Allman won met 65,96.