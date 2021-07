Femke Bol duikt met Nederlands record ruim onder 53 seconden

Daarmee was ze bijna een seconde sneller dan haar winnende race bij de Diamond League afgelopen donderdag in Oslo. Bol verbeterde toen in Noorwegen haar nationale record met een tijd van 53,33.



De Nederlandse medaillekandidate bij de Olympische Spelen later deze zomer in Tokio liet in Oslo al na haar race weten dat ze het gevoel had dat ze nog sneller kon. Dat bewees Bol eens te meer in Stockholm waar ze de Amerikaanse Shamier Little (52,39) net te snel af was. De Oekraïense Anna Ryzjykova werd derde in 52,96.



Voor Bol was het haar derde zege dit seizoen in de Diamond League. Ze zegevierde vorige maand in Florence in een tijd van 53,44 en dat was ook al een Nederlands record. Haar vroegere toptijd van 53,79 liep ze vorig jaar.