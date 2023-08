Femke Bol en Sifan Hassan zoeken naar verklaring na dramatische valpartijen: ‘Het is vreselijk’

met samenvatting Prima start voor volleybal­sters bij EK

De Nederlandse volleybalsters zijn het EK in Estland begonnen met een zege op Spanje. Het werd in Tallinn 3-0. De ploeg van bondscoach Felix Koslowski was in Tallinn, de hoofdstad van Estland, met 25-23 25-19 en 25-21 te sterk voor Spanje. Nederland staat tiende op de wereldranglijst, Spanje is de mondiale nummer 33.