Femke Bol is klaar voor eerste wereldtitel op 400 meter horden: ‘Dat het nu al zo goed uitpakt, is wel bijzonder’

Laura Dijkema, klaar voor het EK volleybal: ‘Ik ben nu 33 en hecht me aan weinig dingen meer’

Laura Dijkema (33) speelde voor clubs in Duitsland, Turkije, Rusland en Italië en het eeuwige gereis met het Nederlandse team brengt haar deze keer in de Estse hoofdstad Tallinn. Daar begint Oranje vandaag aan het EK met een wedstrijd tegen Spanje. Een gesprek over tig keer verhuizen, aanpassen en steeds meer lonken naar haar huisje in Amsterdam. ,,Deze tijd komt nooit meer terug.’’