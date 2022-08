Femke Bol knalt in recordtijd naar EK-goud op 400 meter: ‘Bizar, niet te geloven’

Femke Bol heeft als eerste Nederlandse atlete de Europese titel veroverd op de 400 meter outdoor. Ze was in het Olympiastadion van München verreweg de snelste in de finale en won in een Nederlands record van 49,44 seconden. Lieke Klaver werd na een sterke start zesde.

Het goud op de 400 meter is deel één van haar missie op deze Europese titelstrijd. Bol aast vrijdag ook op het goud op de 400 meter horden.

Bol won vorige maand bij de WK in het Amerikaanse Eugene zilver op dat onderdeel. Vorig jaar pakte de 22-jarige Amersfoortse brons op de 400 meter horden bij de Olympische Spelen in Tokio. Ze deed dit voorjaar al van zich spreken op de 400 meter bij de WK indoor. Ze greep in Belgrado het zilver achter Shaunae Miller-Uibo uit de Bahama’s.

,,Bizar”, zei Bol bij de NOS na het zien van haar winnende tijd. ,,Niet te geloven. Wow, ik voelde me goed en dat het zo goed ging, daar had ik van gedroomd”, reageerde ze bij NOS. ,,Mijn allereerste goud op een EK outdoor, daar geniet ik enorm van. Dit is zo gaaf, ook met dat voorstellen voor de race in een vol stadion.”

Bol deed dit voorjaar al van zich spreken op de 400 meter vlak bij de WK indoor. Ze greep in Belgrado het zilver achter Shaunae Miller-Uibo uit de Bahama’s. Bol richtte zich in het buitenseizoen eerst op de 400 meter met tien hekjes in de baan. Op de WK trof ze echter een ongenaakbare Sydney McLaughlin. De eveneens 22-jarige Amerikaanse olympisch kampioene zegevierde in een wereldrecord van 50,68. Bol kon daar niet aan tippen. Zij finishte in 52,27 en dat was net boven haar Europees record van 52,03.

Bol torenhoge favoriete

Na de WK liep Bol begin deze maand bij de Diamond League in Polen haar eerste 400 meter vlak op de buitenbaan. Ze toonde meteen haar ongekende talent door als eerste Nederlandse vrouw onder de 50 seconden te duiken: 49,75. Op de EK was Bol vanwege die tijd de torenhoge favoriete voor het goud en ze maakte die status volledig waar. Na 300 meter kwam ze als eerste uit de bocht en liep met grote passen gedecideerd naar de overwinning.

Liemarvin Bonevacia greep eerder vanavond net naast de medaille op de 400 meter. Uiteindelijk kwam hij minder dan een honderste tekort.

