Femke Bol opent indoorseizoen met officieus wereldrecord op 500 meter: ‘Ik had geen idee’

met videoFemke Bol heeft haar indoorseizoen zaterdagavond in Boston meteen geopend met een knaller van een tijd. Ze liep de snelste 500 meter ooit gelopen in de wereld: 1.05,63. ,,Het was mijn eerste indoorrace van dit jaar op een onbekende afstand, dus ik had geen idee of ik op het schema van een wereldrecord liep”, zei de 22-jarige Amersfoortse na de race, die ze met grote overmacht won.

,,Nu ik de tijd weet, ben ik er heel blij mee. Het is zelfs sneller dan we hadden verwacht”, aldus Bol, die vorig jaar indruk maakte met drie gouden medailles op de EK outdoor in München. Ze behaalde een unieke dubbel door als eerste atlete ooit op één kampioenschap de 400 meter en 400 meter horden te winnen. Ze voegde er een derde gouden plak aan toe met de estafetteploeg op de 4x400 meter.

De 500 meter is een zogeheten incourante afstand en wordt zelden gelopen. Het officieuze wereldrecord stond sinds 2006 met 1.06,31 op naam van de Russische atlete Olesja Krasnomovets-Forsjeva, in haar tijd een wereldtopper op de 400 meter. ,,Ik overwoog al een tijdje me te testen op de 500 meter. Het is niet slecht om een wat langere afstand te lopen, want ik hoop nu dat de 400 meter wat makkelijker aanvoelt. Maar langer dan 500 meter wordt het voorlopig niet; ik ga nu terug naar de 400 meter.”

Bol mikt op nieuw succes bij de komende EK indoor in Istanbul (2-5 maart). Daar wil ze haar Europese indoortitel op de 400 meter van Torun 2021 prolongeren. En mogelijk kan ze ook haar Nederlands record van 50,30 aanscherpen. Haar eerstkomende wedstrijd is een 400 meter op 11 februari in Metz.

Volledig scherm Femke Bol, archieffoto. © BELGA