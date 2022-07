Femke Bol verbaast zichzelf al in halve finales WK atletiek: ‘Voor zelfvertrouwen goed dat ik makkelijk kon aanzetten’

Femke Bol is in de vorm van haar leven. Dat durfde de 22-jarige atlete wel te zeggen op de WK atletiek in het Amerikaanse Eugene, waar ze overtuigend de finale haalde van de 400 meter horden. Ze won haar serie in de halve finales met ogenschijnlijk speels gemak in 52,84.

,,Op het laatste stuk zat Shamier Little iets te dicht bij, dus heb ik nog maar even versneld”, sprak ze bijna luchtig na de race. ,,Ik vond het fijner om eerste te worden. Het is voor mijn zelfvertrouwen goed dat ik makkelijk kon aanzetten zo laat in de race en dat ik zo’n tijd loop. Ik ben zelf ook een beetje verbaasd dat het zo hard gaat. Maar het is ook wel weer mooi dat je jezelf zo kan verrassen.”

In de finale zal ze net als op de Olympische Spelen moeten opboksen tegen olympisch kampioene Sydney McLaughlin. De Amerikaanse sensatie liep in haar heat van de halve finales sneller dan Bol: 52,17. Ook de Amerikaanse regerend wereldkampioene Dalilah Muhammad, die met 53,28 de derde tijd liep in de halve finales, is nog niet afgeschreven.

De Amersfoortse, in Tokio winnares van olympisch brons, zei vooral uit te kijken naar de finale. ,,Ik heb deze race heel makkelijk gelopen. De bedoeling was tussen alle tien de horden vijftien passen te maken en dat lukte. Ik ben ready voor de finale. Ik hoop dat Sydney en Dalilah het beste uit me halen en me pushen op de laatste meters nog wat harder te gaan.”

Bol weet wat ze moet doen om vrijdagnacht 04.50 uur Nederlandse tijd op scherp te staan. ,,Ik neem met mijn trainers het raceplan door. Dat heb ik in mijn hoofd al zo vaak gelopen; ik kan er wel op vertrouwen dat ik het kan. Op de finaledag zelf is het dan een kwestie van wat afleiding zoeken en rustig de adrenaline opbouwen. Ik kan mezelf goed oppeppen.”

