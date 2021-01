Femke Bol verpulvert Nederlands record 400 meter indoor

Lieke Klaver liep evenals Bol een dik persoonlijk record op de 400 meter in Wenen. Zij noteerde 51,48 en mocht zich ook heel even Nederlands recordhouder noemen. Totdat een serie later Bol daar al onder dook. Klaver plaatste zich met haar tijd ook voor de EK indoor.



Bol kon na haar race amper geloven dat ze in haar eerste race van deze winter al zo snel was. ,,Ik besloot zo hard als ik kon van start te gaan en zag na één ronde al dat het hard ging, dus gaf ik in de tweede ronde alles. Om in de 50 seconden te lopen op de 400 indoor is gekkenwerk”, zei ze.



Jochem Dobber en Ramsey Angela kwalificeerden zich in Wenen ook voor de EK indoor in Torun. Dobber, de Nederlands kampioen outdoor, kwam uit op 46,62. Hij dook ruim onder de limiet van 47,20. Angela bleef er met 47,18 net onder. Liemarvin Bonevacia, in 2017 nog winnaar van de bronzen medaille op de EK indoor in Belgrado, voldeed met 47,27 nog niet aan de limiet.