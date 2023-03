Fenomeen Femke Bol door de ogen van anderen: ‘In dezelfde serie zitten, dat is al een privilege’

Na Formule 1 en tennis komt Netflix met golf-do­cu: ‘Een heel mooi inkijkje in onze wereld’

Na eerder spectaculaire documentaireseries gemaakt te hebben over de Formule 1 en tennis is Netflix in de golfwereld gedoken. In Full Swing worden enkele topspelers in de PGA Tour gevolgd. De docu is vanaf vandaag te zien, op verzoek van deze site mocht Nederlands beste golfer Joost Luiten alle acht afleveringen al zien. „Een geweldig beeld van hoe onze sport in elkaar zit.”