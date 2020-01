Fernando Alonso slaat over de kop in ingekorte etappe Dakar Rally

Bekeravon­tuur Heroes voorbij na thriller tegen ZZ Leiden

14 januari Heroes Den Bosch is in de achtste finales van de NBB-beker uitgeschakeld door ZZ Leiden. Een cruciale driepunter van Tayler Persons bezorgde de cuphouder dinsdag in De Maaspoort minder dan drie tellen voor het einde een plek in de kwartfinale (89-92).