Feuz evenaart record met derde zege voor eigen publiek in Wengen

Feuz snelde voor eigen publiek naar de winst in 1.42,53, de Italiaan Dominik Paris gaf 0,29 seconde toe en eindigde als tweede. Thomas Dressen uit Duitsland werd derde op 0,31 van de winnaar. De Zwitser won vorige maand ook al de afdaling voor de wereldbeker in Beaver Creek, bij de twee afdalingen in Bormio werd hij tweede en derde. Paris won voor eigen publiek beide races.



De reuzenslalom voor vrouwen in Sestrière was ongemeen spannend. De Italiaanse Federica Brignone en wereldkampioene Petra Vlhova uit Slowakije hadden na twee runs precies dezelfde tijd: 2.21,15. De Amerikaanse Mikaela Shiffrin was 0,01 seconde minder snel en eindigde daardoor als derde achter de twee winnaressen. ,,Drie vrouwen binnen één honderdste, ongelooflijk", zei Brignone.