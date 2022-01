Florent Bourget sluit na quarantaine aan bij selectie handbalmannen

Bourget (23), opbouwspeler van Volendam, werd na de trip van de handbalmannen naar Zweden, een week geleden, positief getest. Dat betekende dat hij in quarantaine moest en de eerste wedstrijden van het toernooi in Boedapest moest missen. Een week later zal de Franse Nederlander (Franse vader, Nederlandse moeder) alsnog aansluiten bij Oranje, dat zich dinsdag (20.30 uur) in de wedstrijd tegen Portugal voor het eerst in de geschiedenis kan plaatsen voor de hoofdronde van het EK. Nederland speelde dit toernooi tot nu toe met 17 spelers (16 namen op het wedstrijdformulier). Er was een plaats vrijgehouden op de spelerslijst.