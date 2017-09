Fransman Wattel schrijft KLM Open op zijn naam

Wattel meldde zich gisteren boven in het klassement. Hij ging rond in 64 slagen, de beste score van de derde omloop. Een dag later had hij 69 slagen nodig voor zijn slotronde. Dat was net voldoende om Connelly, die vandaag afsloot met 66 slagen, van de eindzege af te houden. Wattel eindigde op een score van 269 (-15).