Franssen nog één zege verwijderd van brons

Juul Franssen is nog één zege verwijderd van een bronzen medaille op de wereldkampioenschappen judo in Bakoe. De Limburgse, uitkomend in de klasse tot 63 kilogram, klopte in haar eerste duel in de herkansing Kathrin Unterwurzacher uit Oostenrijk (waza-ari).