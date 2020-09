Frijns grijpt vanaf pole naast tweede DTM-zege van het weekend

DTM-cou­reur Frijns wint weer op Nürburg­ring

19 september Autocoureur Robin Frijns heeft op de Nürburgring opnieuw een zege behaald in de DTM-klasse. In een race met diverse herstarts vanwege ongevallen op het Duitse circuit wist de Nederlander in zijn Audi zijn vroeg verkregen koppositie goed vast te houden. Hij hield titelverdediger René Rast uit Duitsland, eveneens rijdend in een Audi, net achter zich. Diens landgenoot Marco Wittmann eindigde in zijn BMW als derde.