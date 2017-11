Froome, Hamilton en Kane in de race voor Britse sportprijs

De organiserende omroep BBC selecteerde verder onder meer Formule 1-coureur Lewis Hamilton, atleet Mo Farah, bokser Anthony Joshua, voetballer Harry Kane en zwemmer Adam Peaty. Vier vrouwen zijn genomineerd: shorttrackster Elise Christie, tennisster Johanna Konta, taekwondoka Bianca Walkden en cricketspeelster Anya Shrubsole.



Froome werd al twee keer eerder genomineerd, maar hij won nog nooit. In de afgelopen vier jaar ging de prijs drie keer naar tennisser Andy Murray. Hamilton werd in 2014 gekozen tot Britse sportpersoonlijkheid.



Tijdens het sportgala op 17 december in Liverpool kiest het publiek de winnaar van dit jaar. De Nederlandse darter Michael van Gerwen behoort tot de zes kandidaten voor de prijs voor overzeese sportpersoonlijkheid van 2017.