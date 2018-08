Fury wint ook tweede duel na comeback

Fury maakte in juni zijn officiële rentree met een eenvoudige zege in Manchester op de Albanees Sefer Seferi. Die gaf op voordat de vijfde ronde van start ging. Pianeto hield het wel tien ronden vol, maar was in al die ronden de mindere van de Brit.



Fury is sinds juni terug in de ring na zijn gedwongen afscheid in 2016. De bokser was toen ernstig depressief. Hij gebruikte alcohol en drugs en had weinig tot geen levensenergie meer. Nadat hij afstand had gedaan van zijn drie wereldtitels, die hij had veroverd in 2015 na een verrassende zege op de favoriete Vladimir Klitsjko, werd zijn bokslicentie ingenomen wegens doping.