Gajser verovert voor tweede keer wereldtitel in MXGP, Coldenhoff wint eerste manche sinds 2015

Met nog drie GP’s te gaan kan de motorcrosser niet meer bijgehaald worden. Gajser werd eerder wereldkampioen in de MXGP in 2016 en in 2015 in de MX2-klasse.



De eerste manche op het circuit van Imola werd gewonnen door Glenn Coldenhoff. Het is de tweede keer voor de 28-jarige motorcrosser uit Heesch dat hij een race in de MXGP op zijn naam schrijft. In 2015 won hij in Letland de eerste manche en uiteindelijk ook de Grote Prijs. Coldenhoff bleef de Zwitser Jeremy Seewer en de Fransman Gautier Paulin voor.