Gareth Bale slaat eerste hole-in-one en gaat compleet uit zijn dak: ‘Een video voor de eeuwigheid’

Bale deelde zijn eerste hole-in-one, die hij sloeg op een golfbaan in het Amerikaanse San Diego, op zijn Instagram-pagina. ,,Dit is een video voor de eeuwigheid!’', riep de uitzinnige cameraman. Bale stak zijn vreugde ook niet onder stoelen of banken. De voormalig topvoetballer rende juichend en schreeuwend over de baan, alsof hij net de winnende treffer had gemaakt.