Gastland Duitsland al vroeg uitgeschakeld op WK handbal

Zweedse profbokser (26) in coma: komende dagen cruciaal

18:27 De Zweedse profbokser Erik Skoglund ligt sinds vrijdag in een Zweeds ziekenhuis in coma. De 26-jarige Scandinaviër, die tot het Team Sauerland behoort in Hamburg, werd na een training in zijn woonplaats Nyköping onwel.