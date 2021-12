Geen Olympische Spelen voor Nederlandse curlingploeg

Video | Waanzinnig einde met verste ‘buzzer beater’ in NBA ooit

Devonte’ Graham gaat de geschiedenisboeken in als de maker van de verste buzzer beater ooit in NBA-historie. De basketballer van de New Orleans Pelicans maakte met nog iets meer dan 1 seconde te gaan de winnende driepunter in de wedstrijd tegen Oklahoma City Thunder. Hij gooide vanaf bijna 20 meter raak en dat is de verste driepunter ooit gemeten in de NBA.

10:51