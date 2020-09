Geen toeschouwers welkom bij EK veldrijden in Rosmalen

,,Het is onder de huidige omstandigheden niet mogelijk publiek toe te laten. Wanneer de maatregelen eventueel verruimd worden, zullen we daar zeker op inspelen", aldus Niels Geven namens organisator Libéma Profcycling. ,,Wel is er een beperkt aantal VIP-tickets te koop. In de VIP-ruimte kunnen we de mensen gemakkelijker zittend en op verantwoorde afstand van elkaar plaatsen."



Voor het eerst zullen de EK veldrijden dit jaar over twee dagen gespreid worden, in plaats van één. Zaterdag 7 november komen de vrouwen in actie, een dag later is het de beurt aan de mannen.



Afgelopen jaar ging de Europese titel in het Italiaanse Silvelle bij de vrouwen naar Yara Kastelijn. Bij de mannen was Mathieu van der Poel de beste.