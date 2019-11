Geen verbetering van seizoensstart voor De Vries in Formule E

De Vries startte als derde, maar kwam pas als zevende over de streep bij de race op het circuit van Diriyah in Saudi-Arabië. Robin Frijns, vrijdag goed voor de vijfde plaats, haalde een dag later de finish niet. Na de zege van de Brit Sam Bird vrijdag, was een dag later diens landgenoot Alexander Sims (BMW) de beste. Bird haalde met zijn Audi e-tron het einde niet. Sims leidt het klassement voor de Belg Stoffel Vandoorne.