Geen WK voor Kim Polling vanwege hernia-operatie, rivaal Van Dijke lang uit de roulatie

Voor Kim Polling is het seizoen ten einde. De 27-jarige judoka wordt op korte termijn geopereerd aan een hernia. Het betekent dat ze haar hoofddoel van het jaar, de WK van volgende maand in Bakoe, kan vergeten. Het herstel van deze blessure duurt waarschijnlijk een half jaar.

Door Lisette van der Geest



,,Ik baal er ontzettend van, maar ben ook opgelucht. Het duurt inmiddels al drieënhalve maand", zegt Polling. In april won Polling in Tel Aviv nog haar vierde EK-titel in de klasse tot 70 kilogram. Vier dagen na de EK kwam ze er bij een bezoek aan de fysiotherapeut achter dat ze niet op haar linkerhak kon staan. ,,In eerste instantie moest ik lachen. Ik dacht: hoe stom is dat, zoiets simpels? Maar toen zag ik het bezorgde gezicht van de fysio en dacht ik wel: oei."

Polling kreeg direct een MRI-scan, daarna was duidelijk dat ze een hernia heeft. ,,Negen van de tien mensen herstellen op natuurlijke wijze, dat heeft ook de voorkeur, dus eerst moest ik wachten. Maar bij mij herstelde het nauwelijks. De pijn werd steeds erger, ik bleek in de maanden erna ook scheef te zijn gaan staan, om mijn lichaam te ontzien en uiteindelijk is nu besloten om te opereren."

De judoka, die in 2016 voor de liefde naar Italië verhuisde maar wel voor Nederland uitkomt, voerde lange tijd de wereldranglijst aan, maar won nooit goud op de WK. In 2013 won ze wel het brons. Op de Olympische Spelen in Rio werd ze in de eerste ronde uitgeschakeld door de latere olympisch kampioene Haruka Tachimoto. Polling kampt de laatste jaren regelmatig met blessureleed. In december moest ze de World Masters overslaan door een voetblessure, eerder in 2017 had ze al een operatie aan haar knie en een operatie aan haar elleboog.

,,Ik baal onwijs. Het ging juist heel goed sinds ik terug was gekomen van die blessures. Ik wilde het WK niet missen. Maar toen de pijn in juli steeds erger werd, ik kon niet zitten, staan of liggen, voelde ik de bui al hangen. Gelukkig is de pijn nu iets minder door andere therapie, maar de scheefstand is nog steeds."