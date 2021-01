Gefrustreerde Harden helemaal klaar met Rockets: ‘Zijn gewoon niet goed genoeg’

Geplaagd Philadelp­hia lijdt na sterke start derde nederlaag op rij

12 januari De basketballers van Philadelphia 76ers zijn de koppositie kwijt. De 'Sixers' zetten in de eerste weken van het NBA-seizoen zeven van hun acht wedstrijden om in een overwinning, maar ze incasseerden maandagavond bij Atalanta Hawks hun derde opeenvolgende nederlaag (112-94). De ploeg moest daardoor de leiding in de oostelijke divisie afstaan aan Boston Celtics.