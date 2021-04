Geheime missie van Van Rouwendaal slaagt meteen: ‘Nu kan ik eerder naar het olympisch dorp’

GekwalificeerdOlympisch kampioen openwaterzwemmen Sharon van Rouwendaal (27) kwam met een bijzonder plan naar het olympische kwalificatietoernooi in Eindhoven. Ze slaagde vrijdagochtend direct in haar geheime missie door zich op de 200 meter rugslag te plaatsen voor de Olympische Spelen in Tokio.

Door Natasja Weber



Sharon van Rouwendaal verruilde afgelopen zomer haar Franse trainingsbeul Philippe Lucas voor de Duitse coach Bernd Berkhahn die bekendstaat om zijn wetenschappelijke benadering. De overgang van het Zuid-Franse openluchtbad in Montpellier naar het Oost-Duitse binnenbad van Maagdenburg heeft Van Rouwendaal goed verteerd.

De langeafstandszwemster is in Duitsland in een andere wereld terechtgekomen. ,, Alles wordt getest. Ik heb lactaatmetingen, hartslagmetingen en mijn slaap wordt gemonitord. Eigenlijk zoals ik vroeger ook in Eindhoven gewend was toen ik onder Jacco Verhaeren trainde. En verder is het in Maagdenburg echt kneiterhard trainen. Ik heb hier een beetje van Jacco en een beetje van Philippe; die twee trainingsfilosofieën komen samen in Duitsland. ”

Op zondag trainen

Acht maanden traint de olympisch kampioene op de 10 kilometer van Rio 2016 onder Berkhahn. Ja, bij Lucas trainde ze keihard, ‘maar Bernd kan er ook wat van’, zegt Van Rouwendaal in het Pieter van den Hoogenband Zwemstadion. ,, Ik train twaalf keer per week, regelmatig ook op zondag. Bij Philippe was ik zondags altijd vrij. De trainingen in Duitsland zijn ook heel zwaar. Ik maak nu zelfs meer kilometers dan in Frankrijk, mijn record staat op 111,4 kilometer in een week. ”

,,Groot verschil is wel dat ik mijn trainingen nu rustig kan opbouwen. Bij Philippe was het vanaf het eerste moment ‘bam’ hard zwemmen, waardoor je lichaam meteen in het oranje kwam. Nu begin ik vaak rustig en heb ik aan het einde van de training nog voldoende kracht voor een sprint voorbij. Dat is straks op de 10 kilometer heel belangrijk. Mijn middenhoge tempo is wel een beetje weggevallen, maar ik voel me sterker dan een jaar geleden ”, zegt Van Rouwendaal die geen last meer heeft van haar schouderblessure.

Eerder naar olympisch dorp

Het openwaterzwemmen heeft voor haar nog altijd prioriteit. Haar trainingsaanpak is afgestemd op haar ambities in het open water. ,,Het open water blijft voor mij het handigst, hier heb ik ook de meeste kans op een medaille. ”

Haar komst naar het Eindhovense zwembad heeft dan ook alles te maken met haar olympische voorbereiding op de 10 kilometer in het open water van Tokio. ,,Ik wilde heel graag een olympisch ticket in het zwembad halen zodat ik komende zomer eerder naar het olympisch dorp mag”, vertelde de 27-jarige zwemster eerlijk. Het Internationaal Olympisch Comité heeft namelijk besloten dat sporters vijf dagen voor hun eerste wedstrijd in het olympisch dorp mogen arriveren. Het openwaterprogramma staat na het binnenbadprogramma op de kalender. Van Rouwendaal: ,,Dus ik kan eerder acclimatiseren in het dorp en ook langer met Bernd blijven werken omdat hij veel zwembadzwemmers begeleidt.”

Het plan van Van Rouwendaal pakte perfect uit. Ze hadden in trainingswedstrijden al een paar keer lekker gezwommen op de 200 meter rugslag en wilde in Eindhoven op deze afstand een gooi doen naar een olympisch ticket. Tot haar eigen verbazing lukte het direct in de ochtendseries. ,, Gisteren zei ik nog tegen mijn coach: ik heb acht jaar geen officiële 200 rug gezwommen, dan is het toch niet realistisch om de olympische limiet te zwemmen?”

De limiet stond op 2.10,19 en Van Rouwendaal tikte aan na 2.09,72. ,, Niet normaal! Echt heerlijk om al in de ochtend zo’n tijd te zwemmen. Dit geeft me veel energie.” Van Rouwendaal weet nog niet of ze de 200 meter rugslag ook echt zal zwemmen in Tokio. ,, Kijk, met 2.09 kom je niet heel ver op de Olympische Spelen. Maar als ik de komende tijd nog flink kan verbeteren, richting de 2.06 bijvoorbeeld, dan ga ik deze afstand wel zwemmen in Tokio. Het kan een goede prikkel zijn op weg naar de 10 kilometer. Zoals ik in Rio de serie van de 400 vrij zwom als prikkel voor mijn olympische marathon.” Alles voor haar olympische 10 kilometer; de wedstrijd waarin ze haar goud van 2016 hoopt te verlengen.

Volledig scherm Sharon van Rouwendaal pakte goud in Rio in 2016. © ANP