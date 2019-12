Gemengde gevoelens bij Heiner na zilveren medaille bij WK Finn

Heiner hield ondanks de zilveren plek gemengde gevoelens over aan de zeilweek in Australië. ,,Natuurlijk ben ik blij, maar ik sta hier wel een beetje met een dubbel gevoel. Als ik kijk naar naar mijn hele constante uitslagenserie had het echt gekund deze week. Maar je zag dat Josh voor de wind heel snel was, daar ging ik deze week net even niet zo snel als normaal. Aan de wind hebben we wel goede stappen gemaakt, in Scheveningen hebben we ook goed op deze condities kunnen trainen. En gedurende de week kijk je natuurlijk wel waar we nog harder kunnen, maar dat is lastig te verbeteren in zo'n week. We weten in ieder geval waar we aan gaan werken de komende tijd, en dan zijn we de volgende keer nog sneller", vertelde de 30-jarige zeiler uit Enkhuizen, die twee jaar geleden overstapte van de Laser- naar de Finn-klasse. Met de lichtere Laserboot werd hij in 2014 al eens wereldkampioen.