Gemengde gevoelens ondanks zilver op 4x400 meter voor gemengd estafetteam: ‘Ik lag toch ver achter?’

Strenge regels Australi­sche atleten bij Common­wealth Games

Australische atleten mogen bij de komende Commonwealth Games in Birmingham in het Verenigd Koninkrijk hun landgenoten die uitkomen in andere sporten niet van dichtbij aanmoedigen. Het is een van de maatregelen die worden genomen om het risico van het overbrengen van het coronavirus zo klein mogelijk te houden, zei chef de mission Petria Thomas.

13 juli