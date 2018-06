'Genoeg is genoeg, The Beard is de beste'

Vorig jaar eindigde hij als tweede achter Russel Westbrook, in 2015 moest hij Stephen Curry voor zich dulden. Nu mocht Harden in gezelschap van zijn moeder de prijs ophalen. Dankzij zijn veelzijdigheid en scoringsdrift (een gemiddelde van 30,4 punt per wedstrijd). De 1,96 meterlange Harden scoort van binnen en buiten de driepuntslijn.



De dunk van de pointguard in de play-offs tegen Golden State was er een om in te lijsten. Nog lang werd er in de Verenigde Staten nagepraat over hoe hij de twee meter lange Draymond Green eenvoudig van zich afhield om daarna op spectaculaire wijze te scoren. Het was een dunk uit het boekje, een voor op de muur van een kinderkamer. Tot de NBA-titel leidde het kunststukje niet. Golden State bleek te sterk in de finale van de Western Conference en versloeg later ook de Cavaliers in de strijd om de titel.