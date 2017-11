Genomineerden Mariska Lips Award 2017 bekend

Alle leerlingen van de Topsportopleiding zijn door hun coördinatoren, mentoren en trainers beoordeeld op gedrag, ambitie, inzet en prestaties op het gebied van studie en sport. ,,Vanzelfsprekend wegen de studieresultaten even zwaar als de prestaties op veld of in de zaal. Beide aspecten krijgen niet alleen veel aandacht binnen de opleiding maar zijn ook complementair aan elkaar”, zegt Frank Leenders coördinator van de Stichting Topsportopleiding Tilburg.

Tessa Wouters (13) maakt deel uit van de topgroep van turnvereniging Kunst & Kracht in Tilburg. Ze turnt al sinds haar zesde jaar. Trainen doet ze zeven keer per week. Soms wordt een training gewisseld voor een wedstrijd. Haar favoriete turnonderdeel is de vloer. Ze doorloopt op het Koning Willem II College Havo/VWO.

Lloyd Boomaars (13) speelt bij Willem II U14 (onder 14 jaar), de vroegere C2. Sinds zijn vierde jaar voetbalt hij. Het begon voor hem bij Bavel begonnen en vervolgens kwam hij bij Willem II terecht. Op Campus 013 doorloopt hij VMBO Kader. Voetbal is zijn lust en zijn leven. Door zijn nominatie bewijst hij ook in de schoolbanken onderscheidend te zijn. Centraal achterin is de positie van Lloyd op het voetbalveld.

Olivie van der Linden (16) klimt drie keer per week bij Neoliet Tilburg. Een uitstapje naar een klimhal naar aanleiding van een kinderfeestje zette haar tot het beoefenen van de klimsport. Ze noemt het een zware sport. Een training omvat zo’n tien ‘klimmen’ inclusief de opwarming. In december gaat Olivie naar het Nederlands Kampioenschap in Utrecht. In de A-categorie is ze als zesde geplaatst. Op het Koning Willem II College zit Olivie in VWO 4.

Mariska Lips Award

De Mariska Lips Award is een prijs van de Stichting Topsportopleiding Tilburg, die jaarlijks wordt uitgereikt op het Tilburgs Sportgala. De award is vernoemd naar Mariska Lips, de eerste leerling van de Tilburgse Topsportopleiding die Nationaal Kampioene werd. Mariska was naast een getalenteerd paardrijdster ook een uiterst ambitieuze en voorbeeldige leerling op school. Mariska is op 1 oktober 2003 overleden na een val tijdens het paardrijden.Het bestuur van de Stichting Topsportopleiding Tilburg heeft besloten met ingang van 2006 een prijs in te stellen voor die leerling van de Topsportopleiding die de combinatie van sport en school op de beste manier invult. Vorig jaar ging de prijs naar turnster Evie Mathijsen.