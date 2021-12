Gevaccineerde LeBron James op coronalijst van NBA

James had in september aangegeven gevaccineerd te zijn tegen het virus. Dat hij nu op de lijst staat betekent, overeenkomstig met de reglementen van de NBA, vrijwel zeker dat hij of positief is getest of een onduidelijk testresultaat had.

Zonder James wonnen de Lakers met 117-92. ,,Het is zeker een groot gemis”, zei Lakers-coach Frank Vogel voor de wedstrijd. ,,Het is een teleurstelling. We hopen nu het beste voor hem.” Vogel hoopt snel weer over James te kunnen beschikken, maar kon alleen maar gissen: ,,We gaan het zien.”

Phoenix Suns

Phoenix Suns nestelde zich naast Golden State Warriors aan kop van de westelijke divisie van de NBA. De Suns wonnen in Phoenix met 104-96 van de Warriors. Het was de zeventiende zege op rij waarmee de ploeg net als de concurrent op 18 overwinningen tegen 3 nederlagen uitkwam.

Phoenix zag al in het tweede kwart guard Devin Booker uitvallen met een bovenbeenblessure, maar liet zich door die tegenslag niet van de wijs brengen. Met name verdedigend maakte de thuisploeg indruk, terwijl bij de Warriors Stephen Curry zijn dag niet had. De sterspeler scoorde slechts vier keer van afstand uit 21 pogingen, resulterend in slechts 12 punten. Topschutter bij de Suns was DeAndre Ayton met 24 punten. Bij de Warriors kwamen de meeste punten op naam van Jordan Poole: 28.

Phoenix Suns boekte de zeventiende zege op rij.