Glorietijden voor eSports, maar ‘vergelijk virtuele sport niet met het echte werk’

Podcast | 5 april, de dag dat het had moeten gebeuren

5 april Het is 5 april, de dag dat het had moeten gebeuren. De Marathon Rotterdam. Eric Brommert en Pim Bijl konden het niet laten, het was onvermijdelijk tóch het marathongevoel op te wekken. De spanning, de zenuwen bij het ontbijt, de kriebels in het startvak, het geluid van de helikopters, het zoeken van het tempo, de toeschouwers in Crooswijk, de passage over de Erasmusbrug, tot het bijna opdraaien van de Coolsingel.