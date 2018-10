Goed slotweekeinde Frijns op Hockenheim

De Limburgse autocoureur eindigde op circuit Hockenheim in de tweede race van de finale verdienstelijk op de vijfde plek. Een dag eerder had de Audi-rijder indruk gemaakt met de tweede plaats achter de Brit René Rast.



Het was voor Frijns de tweede keer dit seizoen dat hij tot de tweede plaats reikte. Het lukte hem ook in de race op Misano.



De Brit Gary Paffett verzekerde zich van de titel in de DTM. De Mercedes-coureur had in de laatste race genoeg aan de derde plaats. Rast zegevierde opnieuw, maar moest in het eindklassement genoegen nemen met de tweede plaats. Frijns kwam in de eindstand na twintig races uit op de dertiende plek.