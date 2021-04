Gokwet onvolledig, NOC*NSF neemt zelf stappen om Nederlandse sport te beschermen

Door Arjan Schouten

Volgens de nieuwe gokwet moeten gokkantoren onregelmatigheden verplicht melden bij de Financial Intelligence Unit, een organisatie die ondergebracht is bij de nationale politie. Een meldplicht bij de betrokken sportbonden, zoals aanvankelijk wel beloofd was, ontbreekt als straks op 1 oktober de Nederlandse gokmarkt opent. Uiterst problematisch, meent sportkoepel NOC*NSF, die nu zelf stappen neemt om de Nederlandse sport beter te beschermen tegen integriteitsrisico’s.

Met Sportradar Integrity Service - een bedrijf dat de wereldwijde sportgokmarkt al vijftien jaar controleert - is een overeenkomst gesloten voor het monitoren van Nederlandse sportcompetities in 2021. Het betreft voorlopig een pilot voor voetbal, basketbal en darts, zo’n 1500 duels dit jaar. Een ‘aanvulling’ op de aanstaande gokwet, noemt NOC*NSF deze pilot vandaag diplomatiek. ,,Het zou goed kunnen zijn dat we straks ook genoeg informatie hebben als die wet alsnog gerepareerd wordt, maar daar zijn we dus niet zeker van’’, vertelt woordvoerder Geert Slot.

Zonder meldplicht richting sportbonden is het met de Wet kansspelen op afstand (KOA) immers maar de vraag of de betrokken bond zelf wat van de onregelmatigheden te weten krijgt. Straks wordt door de FIU per geval bekeken of de info gedeeld moet worden.

De pilot met Sportradar biedt de bonden echter veel meer inzicht op opvallende patronen. ,,Zo kan ons wel worden aangegeven als er ergens rare dingen gebeurd zijn, wat betreft de inzet’, legt Slot uit. ,,Niét welke partijen die inzet hebben gedaan, maar wel wat er waar gebeurt. Kennis die eventueel aanleiding geeft tot verder onderzoek, je weet waar mogelijk iets aan de hand is.”

NOC*NSF-directeur Gerard Dielessen noemt de pilot een ‘essentieel instrument op weg naar een effectieve en efficiënte strategie om de sport te beschermen tegen risico’s als matchfixing’. Tegelijkertijd zou een completere gokwet een nog veel beter uitgangspunt zijn, zo vinden de bonden en de sportkoepel. Daarom hebben NOC*NSF en de bonden de gebreken nog eens aangekaart in een brief aan de minister, in de hoop op een oplossing.

Volledig scherm Gerard Dielessen, algemeen directeur van NOC*NSF. © ANP