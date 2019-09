Dat was donderdagmorgen zeker niet het geval. Na de eerste negen holes stond Luiten op een score van +3. Over en uit, dacht de 33-jarige Bleiswijker. Nederlands beste golfer, al jaren de enige uitkomend op de European Tour, zag zichzelf tijdens het komend weekeinde weer thuiszitten. Vroegtijdig uitgeschakeld, na een dramatisch begin van zijn toernooi. ,,Ik dacht dat ik de cut niet eens zou halen’’, bekende Luiten na afloop. ,,Ik stond al met een been in het weekeinde. Ik denk dat ik harder was geschrokken dan jullie’’, zei hij tegen de verzamelde pers. Je wilt vandaf dag 1 laten zien dat je meedoet en spelen voor het weekeinde.’’

Dat het alsnog anders liep, is bekend. Luiten herpakte zich op de tweede negen holes, sloeg de ene na de andere birdie en sloot af met een prima score van -3. De eerder opgelopen schade was volledig hersteld. ,,Ik stond met m’n rug tegen de muur, moest wat doen.’’ De reden voor zijn slechte spel? ,,Misschien was ik wat te ontspannen voor mijn gevoel. En dan loop je ook nog tegen een beetje pech aan, ik kwam op hole elf op de meest dramatische plek terecht. Als ik nog honderd keer sla kom ik nooit meer op zo’n ligging. Soms kan je met een goede of slecht start net even het verschil maken. Ik zag dit niet aankomen. Golf is een gek spelletje, je kunt er geen peil op trekken.’’

Met dank aan zijn caddie Maarten Bosch wist Luiten zich toch nog te herstellen. ,,Maarten bleef maar in mijn oor blèren, hij is blijven zeuren dat ik positief moest blijven. Op een gegeven moment valt het kwartje en ging het bij mij lopen. Dat is ook een van de belangrijkste taken van een caddie: positief blijven, blijven vechten’’

Luiten sloot af met twee birdies (1 onder par) en staat aan het begin van dag twee op een gedeelde achttiende plaats met -3. ‘Slechts’ drie slagen achter de Engelse leider Callum Shinkwin (-6). Voor Luiten wacht vandaag een belangrijke dag, die hij zeker niet op dezelfde manier wil spelen als hij donderdag deed. ,,Dat zijn zware dagen, zowel mentaal als fysiek.’’

Net als donderdag speelt Luiten ook op dag twee in een flight met de Spanjaard Sergio Garcia en titelverdediger Ashun Wu. De Chinees staat ook op -3, Garcia doet het met een slag minder iets beter (-4).

