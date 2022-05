Golfer Joost Luiten na dramatische dag op Dutch Open: ‘Het is zielig hoe ik nu speel’

Op dag drie van het toernooi lukte bij Luiten volgens eigen zeggen ‘helemaal niets’. „Dit zijn van die dagen dat je terugdenkt aan de dag dat je besloten hebt professioneel golfer te worden. Was ik maar gaan studeren, denk je dan”, aldus Luiten. De frustratie over zijn slechte spel was duidelijk, zei Luiten na zijn derde ronde, goed voor een totaal van +7 slagen na drie dagen. „Dit zijn niet de dagen waarvoor je het doet, ik schaam me gewoon om op de golfbaan te lopen. Dit is mentaal heel zwaar, het doet erg pijn.”

Het liefst was Luiten, zo zei hij, na de eerste negen holes van de baan gelopen. Hij dacht het wel, maar voerde het niet in praktijk uit. „Het is frustrerend, maar het is zoals ik me de laatste weken voel. Tuurlijk ben ik met nieuwe dingen bezig”, wees hij naar zijn trainerwisseling, „maar het verschil met donderdag is gewoon veel te groot. Het is lastig om de vinger op de zere plek te leggen, maar dat er op getraind moet worden, dat is duidelijk.”