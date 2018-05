Golfer Molinari wint in Wentworth

Boxtelaren Schuurman en Bovendeert winnen Euro Hockey League met Bloemen­daal

18:00 Bloemendaal heeft voor de derde keer de Euro Hockey League gewonnen. De hockeyers uit Noord-Holland, met Boxtelaren Glenn Schuurman en Roel Bovendeert in de gelederen, versloegen op het eigen veld in de finale Kampong met 8-2. De derde plaats was ook voor een Nederlandse ploeg, Rotterdam versloeg het Belgische Herakles.