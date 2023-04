Golficoon Tiger Woods trekt zich terug uit Masters

Goud voor judoka’s Jelle Snippe en Noël van ‘t End in Antalya

De Nederlandse judoka’s Jelle Snippe en Noël van ‘t End hebben goud veroverd bij de Grand Slam in de Turkse stad Antalya. Voor de 24-jarige Snippe was het in de klasse boven 100 kilogram zijn eerste succes op een Grand Slam. Hij versloeg landgenoot Roy Meyer in de finale in de golden score (verlenging).