Golfster Van Dam boekt geen progressie in Australië

Gebrek aan wind houdt zeilers aan de kant op WK

14 februari Op maandag hield harde wind de zeilers aan de kant bij de WK in Australië, vrijdag was er juist te weinig wind om het water op te gaan. Onweersbuien boven de baai van de zuidelijk gelegen steden Geelong en Melbourne zorgden ervoor dat de organisatie besloot om de vijfde wedstrijddag van de WK's in de 49er(FX)-klasse en Laser Standard te schrappen.