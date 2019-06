‘Gooi wat NK’s bij elkaar’

Heemskerk moet op 100 meter in Rome wéér Blume voor zich dulden

22 juni Femke Heemskerk is bij de internationale zwemwedstrijden Sette Colli in Rome opnieuw als tweede geëindigd achter Pernille Blume. Na een tweede plaats op vrijdag op de 50 meter vrije slag, moest de 31-jarige zwemster ook op de 100 meter vrij de Deense voor zich dulden. Blume tikte aan in 53,44. Heemskerk zat daar met 53,54 net achter. Kim Busch werd vijfde in 55,22.