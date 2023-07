Goud voor badmintonners Selena Piek en Robin Tabeling: ‘Deze medaille blijft altijd heel bijzonder voor ons’

Europese SpelenDe badmintonners Selena Piek en Robin Tabeling zijn bij de Europese Spelen in Krakau voor het eerst Europees kampioen in het gemengd dubbel geworden. Het Nederlandse duo won in de Poolse stad in de finale van Thom Gicquel en Delphine Delrue uit Frankrijk. Het werd 2-1 (21-10 13-21 21-13).

,,Het is ongelooflijk”, zo luidde de eerste reactie van Tabeling. ,,Na het beslissende punt kon ik niet ophouden met glimlachen. We hadden samen al eens brons gewonnen, nu is het goud. Nu gaan we even feestvieren en dan op naar de volgende overwinning, zal ik maar zeggen. Maar deze medaille blijft altijd heel bijzonder voor ons.”

Piek sprak van een zeer goede wedstrijd. ,,Normaal gesproken kom je in een finale vaak niet tot je beste spel, maar in de eerste en beslissende game hebben wij heel sterk gespeeld. Zij kwamen in de tweede game goed terug, dan weet je dat het er in de laatste game op aan komt. We zijn cool gebleven, hebben ons eigen spel gespeeld en stonden ook voortdurend op voorsprong. Maar de echte vreugde kwam pas toen we het 21ste punt binnenhaalden.”

Volledig scherm Robin Tabeling en Selena Piek. © ANP / EPA

Naast het goud behaalden Piek en Tabeling ook waardevolle punten in de strijd om kwalificatie voor de Olympische Spelen van Parijs, volgend jaar. Tabeling: ,,Dat geeft iets van verlichting richting Parijs. Nog geen rust, want we zijn er echt nog niet. Maar deze start is wel heel lekker. Het veld in het gemend dubbel is sterk. Juist dat maakt deze Europese titel nog waardevoller.”

Het is voor de Nederlandse badmintonners de tweede medaille in Krakau na de zilveren van het vrouwendubbel Debora Jille/Cheryl Seinen. Piek won in 2019 ook al goud op de Europese Spelen in Minsk. Toen deed ze dat met partner Cheryl Seinen in het vrouwendubbelspel.