Gouden Bol baalt voor maatje Klaver: ‘Ze leert hier zeker van’

Femke Bol luisterde vervuld van blijdschap naar het Wilhelmus in een lege Arena van de Poolse stad Torun. De Nederlandse atlete moest daarna zelf de gouden medaille omhangen die ze even daarvoor in de finale van de 400 meter op de EK indooratletiek in machtige tred had veroverd. Maar naast blijdschap baalde Bol ook voor haar maatje.

,,Het is een beetje onwerkelijk allemaal, zo zonder publiek en zonder mijn ouders erbij”, sprak Bol ,,Maar ik ben wel de Europees kampioene en ik ben er heel blij mee”, zei ze na de huldiging.

De pas 21-jarige Amersfoortse atlete was ook opgelucht. ,,Ik ben de afgelopen anderhalf jaar zo veel beter geworden, maar na de WK in Doha was ik niet meer voor Nederland uitgekomen in toernooien. Nu was er eindelijk de kans om te laten zien of ik goed met de druk kon omgaan en of ik drie races in twee dagen aankon. Ik was nerveuzer dan anders. Ik ben dan ook zo blij met hoe het toernooi is gegaan. Ik kwam als favoriete binnen en heb het waargemaakt.”

Volledig scherm Femke Bol en Lieke Klaver in de finale. © ANP

Plan

De finale verliep ook geheel volgens plan. ,,Ik had heel veel scenario’s voor ogen met drie tegenstanders van wie ik wist dat ze heel hard zouden weggaan, onder wie Lieke Klaver. Ik bedacht dat ik ook hard moest vertrekken en als tweede of derde door wilde komen na de eerste ronde. Lopen in baan 6 is indoor echt een voordeel, omdat je niet hoeft te wringen in de bocht, maar je ziet ook niemand’’, vertelde Bol.

Ze voerde haar tactiek perfect uit. ,,Ik ging al snel over Lieke heen en wist toen ook dat ik de race kon winnen. Op het stuk tussen 200 en 300 meter ben ik op mijn sterkst. Dit was mijn eerste finale op een groot toernooi en als je dan zonder ervaring je tactisch plan zo goed uitvoert, is dat heel fijn.’’

Bol had Klaver graag ook een medaille gegund, maar haar vriendin en trainingsmaatje stortte op de laatste 50 meter in en finishte als vijfde. ,,Ik baal voor haar, maar zij is net als ik nog heel jong en ze leert hier zeker van. Zondag hebben we nog de finale van de 4x400 meter en dan hoop ik toch echt samen met haar op het podium te staan.”