Gouden Bouwmeester is terug: ‘Je begint toch een beetje aan jezelf te twijfelen’

Video Büchli gelooft in deelname aan Spelen

27 februari Voor Matthijs Büchli eindigden de WK baanwielrennen vandaag vermoedelijk met een val in de strijd om de plaatsen 7 tot en met 12 op het onderdeel keirin. De titelverdediger had niet zijn dag op het Velodrom van Berlijn, maar concludeerde met een pijnlijke heup dat hij toch aan de eis voor deelname aan de Olympische Spelen had voldaan.