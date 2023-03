Gouden Femke Bol en zilveren Lieke Klaver euforisch na gedroomde uitkomst: ‘Dit is vet speciaal’

Femke Bol verbaast zelfs haar trainer: ‘Wereldre­cord is geen doel, maar komt wel dichterbij’

Femke Bol heeft in een indoorwedstrijd in het Franse Metz veel indruk gemaakt door in een uur de Nederlandse records op de 400 én de 200 meter te verbeteren. Ze komt nu in de buurt van een dubieus record uit 1982. ,,Femke is de afgelopen winter op alle gebieden vooruitgegaan.’’