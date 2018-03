Gouden Kampschreur: Hier heb ik jaren voor gewerkt en heel veel voor opgegeven

Tilburger Lazaar mag vier jaar de ring niet in na positieve dopingtest

8:47 Kickbokser Ismael Lazaar mag voorlopig niet in wedstrijdverband de ring in. De Tilburger is voor vier jaar geschorst na een positieve dopingtest. 'The Star' is betrapt op het gebruik van anabole steroïden. De straf is geaccepteerd.