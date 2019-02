Graham leidt New Heroes in extremis langs BAL

New Heroes begon sterk en leek na het eerste kwart onderweg naar een gemakkelijke zege. De 7-18 tussenstand kreeg echter geen vervolg in de tweede periode, waarin BAL tot op twee punten terugkwam. Daarna liepen de Bosschenaren weer wat uit.

Maar in het laatste kwart kwam er flink zand in de motor van New Heroes. Halverwege nam BAL de leiding in de wedstrijd over. New Heroes kwam echter weer op gelijke hoogte en dwong zo een verlenging af.