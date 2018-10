Gratis hamburgers voor fans Brewers na zeldzame zegereeks

Het duel eindigde in 6-5 voor de Brewers, die daarmee hun twaalfde zege op rij boekten. Daardoor moest de lokale hamburgerketen George Webb eraan geloven. Al in de jaren 40 van de vorige eeuw beloofde dat bedrijf uit Wisconsin gratis hamburgers als de honkballers uit Milwaukee twaalf keer op rij zouden winnen. Dat gebeurde eerder in 1987 en kostte het restaurant toen naar eigen zeggen 170.000 hamburgers.



De Brewers zijn één stap verwijderd van deelname aan de World Series. Dat zou voor het eerst zijn sinds 1982. Bij het team staat Oranje-international Jonathan Schoop onder contract. Hij kwam niet in actie, evenmin als zijn collega Kenley Jansen die bij de Dodgers speelt. Zaterdag staan beide teams alweer tegenover elkaar, opnieuw in Milwaukee. Daar kunnen hamburgerliefhebbers zich donderdagmiddag melden voor een gratis broodje.