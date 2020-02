Grol zegeviert bij Grand Slam in Parijs

Judoka Henk Grol heeft in Parijs een stap gezet richting deelname aan de Olympische Spelen van Tokio 2020. De 34-jarige Groninger won de prestigieuze Grand Slam in de Franse hoofdstad in de klasse boven 100 kilogram.

Hij versloeg in de finale de Japanner Kokoro Kageura, die hij keurig achter het been haakte en ten val bracht. Het was de eerste toernooi-overwinning van Grol sinds zijn zege in de Grand Slam van Osaka in december 2018.

Roy Meyer, zijn concurrent in de strijd om het ene te vergeven olympische ticket, belandde na een nederlaag in de kwartfinales in de herkansingen. Na een nederlaag tegen de Cubaan Andy Granda verspeelde hij ook het zicht op een bronzen plak.

De zege van Grol kreeg extra glans omdat Kageura eerder in het toernooi nog voor een enorme stunt had gezorgd door de Franse reus en topfavoriet Teddy Riner uit te schakelen. Het was de eerste nederlaag voor tweevoudig olympisch kampioen Riner in bijna 10 jaar.

Grol rekende op weg naar goud af met achtereenvolgens Galimzjan Krikbai uit Kazachstan, de Zuid-Koreaan Kim Min-jong, de Cubaan Granda en in de halve finales met de Georgiër Gela Zaalisjvili. De judoka, die in zijn lange carrière twee keer brons won op de Olympische Spelen (Peking 2008 en Londen 2012), won de Grand Slam van Parijs ook al eens in 2011, toen nog in de klasse tot 100 kilogram.