Grootverdiener Mookie Betts in recordboeken na drie homeruns voor Dodgers

Betts is sinds dit jaar een van de best betaalde sporters in Amerika. Hij zette deze zomer zijn handtekening onder een 12-jarig contract bij de Dodgers, dat hem 365 miljoen dollar (309 miljoen euro) oplevert. De hoge verwachtingen maakt hij voorlopig waar meer dan waar, want de man op wie alle ogen zijn gericht in LA is in het door corona ingekorte seizoen in de MLB (60 in plaats van 162 wedstrijden) uitstekend begonnen.