Guusje Steenhuis mist finale bij WK judo in Doha, Korrel laat zich verrassen

Judoka Guusje Steenhuis heeft zich bij de wereldkampioenschappen judo niet kunnen plaatsen voor de finale in de klasse tot 78 kilogram. De 30-jarige Nederlandse was in de halve eindstrijd niet opgewassen tegen de Française Audrey Tcheumeo. Steenhuis werd met een waza-ari verslagen.

Steenhuis neemt het in de strijd om het brons op tegen de Chinese Ma Zhenzhao. Steenhuis haalde vorig jaar wel de finale van de EK. Toen verloor ze van de Duitse Alina Böhm, die ze in Doha in de kwartfinales uitschakelde.

Michael Korrel werd verrassend uitgeschakeld in de tweede ronde. De regerend Europees kampioen verloor in de klasse tot 100 kilogram in zijn eerste partij met waza-ari van de Hongaar Zsombor Veg. De 29-jarige Korrel was in de eerste ronde vrijgeloot. Hij pakte vorig jaar brons bij de wereldtitelstrijd.

Korrel baalt van nederlaag

,,Ik maak één fout, waardoor hij kan scoren”, zei hij voor de camera van de NOS. Het lukte Korrel niet om zijn fout goed te maken. ,,Ik had geen grip op de partij. En dat is judo: dan ben je heel snel klaar. Heel zuur. Dure fout.”

Ausma en Catharina uitgeschakeld

Natascha Ausma boog in dezelfde klasse als Steenhuis al eerder op de dag voor Alice Bellandi uit Italië.

Simeon Catharina versloeg de Serviër Bojan Dosen in de tweede ronde en nam het vervolgens op tegen de Rus Arman Adamian, die onder neutrale vlag meedoet. Adamian bleek in de derde net een maatje te groot. De 25-jarige Nederlander verloor in de klasse tot 100 kilogram in de golden score op straffen.